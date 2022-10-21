«Спастись от холода»: стилисты рассказали, как выбрать идеальный пуховик на зиму

Зимой всегда хочется одеться потеплее, но при этом выглядеть модно и ярко. Стилисты рассказали, как подобрать одновременно теплый и стильный пуховик на самое холодное время года.

Специалисты рекомендовали выбрать пуховик из практичной кожи или шерсти. В идеале — хлопок с пропиткой. Наполнитель бывает разным: синтепон, тинсулейт, пух/перо или легкий гусиный пух. Все зависит от того, какую сумму покупатель готов потратить на обновку.

Черный цвет — это вечная классика. Стилисты советуют сделать выбор в пользу именно этого цвета, так как он никогда не выходит из моды. В этом году в тренде персик, мятный, голубой, можно выбрать и что-то яркое: синий, красный, шоколад, пишет Marie Claire.

Как говорят стилисты, застежка на молнии выглядит практичнее, но кнопки на пуховике удобнее, если человек любит носить верхнюю одежду нараспашку. Что касается головных уборов, то в этом году в тренде шапочки бини, кепи или вязаные комплекты «шапка-шарф». Они отлично подойдут к любой модели длинного пуховика.

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Популярны сейчас модели оверсайз, дутые, с воротником-уголками, пуховик-одеяло, пуховик-халат и другие. Как отметили специалисты, под абсолютно любую фигуру можно подобрать свой пуховик и выглядеть в нем стильно.