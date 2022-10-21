«Зима не за горами»: названы девять городов, где легче всего пережить холода

На календаре конец октября, а, значит, до зимы рукой подать. В некоторых регионах Центральной России уже выпал первый снег. В этом году погреться на солнышке за границей стало гораздо сложнее, однако, появилась возможность более внимательно приглядеться к городам нашей необъятной и устроить себе интересное путешествие.

Один из крупных сервисов по поиску работы провел опрос среди россиян, согласны ли они переселиться в другие города (и в какие именно), чтобы переждать холодную зиму. Почти половина (41%) участников хотели бы иметь возможность переехать, чтобы провести холодный сезон в другом месте.

Наиболее привлекательным городом для «зимовки» оказался Сочи (52%). Город выбирают из-за теплого климата (74%), хорошей погоды (70%). В тройке городов для переезда на зиму также оказались Краснодар (28%) и Санкт-Петербург (14%).

Россияне выбирали Краснодар по тем же критериям, что и Сочи. А в северной столице отмечают развитую инфраструктуру (73%), большое количество мест для отдыха и развлечений (51%), а также разнообразие и доступность продуктов питания, передает «Gazeta.ru».

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В пятерке городов также оказались Москва (13%) и Калининград (13%). В частности, участники исследования отмечают, что в столице хорошо развита инфраструктура (69%), большое количество мест, где можно провести досуг (43%).

В топ городов, куда хотят переехать на зиму россияне, вошли Ростов-на-Дону (9%), Казань (8%), Владивосток (5%) и Воронеж (5%).