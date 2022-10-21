Творчество — и не только: как справиться со стрессом

Сегодня многие люди безуспешно борются со стрессом. Психолог, арт-терапевт, инструктор по нейрографике Наталья Воробьева рассказала, как справиться со стрессовым состоянием.

«Одному клиенту я предложила рассмотреть разные варианты развития событий. Когда человек вспоминает ту реальность, где все хорошо, верит в чудо и ярко, в красках представляет, как обстоятельства складываются в самом лучшем варианте, этот метод работает. Он помогает обрести себя и настроиться на позитивную волну, как бы сложно это ни было», — рассказала эксперт.

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Помимо других советов, Воробьева обратила внимание журналистов РИАМО на возможность отвлечься с помощью творчества.

«Большой ресурс для восстановления — это творчество. Любое, будь то кулинария, музыка или рисование. Я, как специалист по нейрографике, всегда говорю: «В любой непонятной ситуации — рисуй». Хотя бы пять минут, фломастерами, краской, чем хочешь.

А если грустно и не до творчества, то рисовать нужно тем более: творчество вводит нас в состояние ребенка: играющего, воображающего, спонтанного.

А это уже мостик между нашими частями психики: травмированной, выживающей и здоровой», — объяснила арт-терапевт.