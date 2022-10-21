«Начинайте утепляться»: синоптик рассказал о приближающихся заморозках

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что на следующей неделе в Москве и области осадков не будет. Но в ночное время ожидаются заморозки.

С понедельника будет преобладать погода с переменной облачностью, атмосферное давление будет высоким.

«В ночные часы - заморозки, в дневные часы ожидается +5-6°. Такой период не продлится долго - примерно 4-5 дней, потом ситуация изменится и снова пойдут дожди», - отметил он в интервью ТАСС.

Синоптик рассказал, что в среднем осенью каждый день холоднее предыдущего на 0,2-0,3 градуса.

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