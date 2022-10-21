«Рекордное обрушение»: доллар упал по отношению к рублю

Курс доллара США на Московской бирже упал до 61 рубля впервые с 7 октября этого года. Курс евро снизился до 59,93 рубля и опустился при этом на 67 копеек. В это же время юань (китайская валюта) упал до 8,38 рубля, подешевев на 6 копеек.

По мнению экспертов, в этом году мировая экономика особенно нестабильна. Рубль то ослабевает, то заметно укрепляет свою позицию. Эксперты предположили, что к концу текущего года курсы доллара и евро могут оказаться на уровне 70–75 рублей. Более сильное ослабление рубля вполне возможно, но происходить оно будет только в моменте. При этом, как считают эксперты, до конца октября российской валюте ничего не угрожает.

Дело в том, что в последнюю декаду месяца наступает налоговый период. Российские компании, поставляющие что-либо на экспорт, продают валюту и покупают рубли, чтобы перечислить налоги и акцизы в бюджет.

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