Убирают даже ржавчину! В Роскачестве назвали лучшие марки стирального порошка

Эксперты Роскачества провели проверку стирального порошка. Специалисты закупили в магазинах образцы популярных торговых марок и испытали их на специально испачканной одежде.

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Примечательно, что пятна на вещах поставили самые различные, включая сложновыводимые (вино, кровь, жир, чернила и ржавчину). Порошки по-разному проявили себя в борьбе с теми или иными загрязнениями.

Так, чернила лучше всего вывели бренды Burti Color, Meine Liebe, Sarma, Amway, Bio Mio и Cj Lion Beat Drum. С ржавчиной справились только товары Persil и Butri Color, а в борьбе с пятнами красного вина отлично проявила себя марка Sarma.

Все вышеуказанные порошки вошли в топ лучших товаров.