Источник рассказал, как долго будут простаивать российские магазины Uniqlo

Сколько еще будут простаивать российские магазины японского ретейлера Uniqlo?
Примерно три-четыре месяца.
Как сообщает осведомленный источник ТАСС, информацию о сроках простоя распространили среди персонала данной сети в России в конце августа. Тогда назывались сроки от трех месяцев до полугода. При этом неизвестно, последует ли далее полная остановка деятельности Uniqlo в РФ или же простой будет продлен.
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Напомним, в марте 2022 года японский бренд одежды, как и многие западные компании, приостановил свою деятельность в России. Однако полностью сворачивать свой бизнес ретейлер не стал и все еще находится в процессе ожидания.