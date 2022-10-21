Источник рассказал, как долго будут простаивать российские магазины Uniqlo

Сколько еще будут простаивать российские магазины японского ретейлера Uniqlo?

Примерно три-четыре месяца.

Как сообщает осведомленный источник ТАСС, информацию о сроках простоя распространили среди персонала данной сети в России в конце августа. Тогда назывались сроки от трех месяцев до полугода. При этом неизвестно, последует ли далее полная остановка деятельности Uniqlo в РФ или же простой будет продлен.