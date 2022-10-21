Почему нельзя заставлять собаку гулять в дождь: советы кинолога

Когда на улице дождь, собаки, даже самые активные и подвижные, часто отказываются гулять. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверяет: не стоит выводить собаку насильно, это не принесет никакой пользы.

Если тащить четвероногого друга на улицу за поводок или выносить на руках против его воли — он может напугаться и надолго разлюбить прогулки.

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Имеет смысл дождаться, пока закончится сильный дождь, вывести собаку в момент затишья, позволить ей справить нужду и вскоре после этого (но не сразу) увести домой.