Почему нельзя заставлять собаку гулять в дождь: советы кинолога

Когда на улице дождь, собаки, даже самые активные и подвижные, часто отказываются гулять. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверяет: не стоит выводить собаку насильно, это не принесет никакой пользы.
Если тащить четвероногого друга на улицу за поводок или выносить на руках против его воли — он может напугаться и надолго разлюбить прогулки.
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Имеет смысл дождаться, пока закончится сильный дождь, вывести собаку в момент затишья, позволить ей справить нужду и вскоре после этого (но не сразу) увести домой.
«В Москву пришла осень, а вместе с ней непогода и дожди. Но такая погода не отменяет ежедневных прогулок, которые могут не нравиться собакам. Дождь становится препятствием даже не потому, что питомцу мокро и холодно. Дело в том, что усиливающиеся из-за дождя запахи могут отвлекать и беспокоить собаку», — объяснил Голубев в интервью изданию РИАМО.