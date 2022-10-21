Экономист Рубини: нас ждет инфляция, которую мир не знал даже в самые жесткие времена

Предсказавший кризис 2008-го года американский экономист Нуриэль Рубини прогнозирует теперь мировой кризис в экономике хуже, чем в 1970-х, в период нефтяного кризиса.

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Он заявил, что мир столкнется со стагфляцией, явлением похуже любой инфляции. Это когда сочетается высокая инфляция с торможением экономики.

«Будет хуже, чем в семидесятых. Это не просто краткосрочное явление... (…) Это будет не короткая и не неглубокая рецессия, будет хуже, а затем возникнут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы», — цитирует Рубини издание Bloomberg.

Произойдет это во многом из-за экономической войны Запада против России и Китая.