Денег будет больше: двойную пенсию обещают россиянам в декабре

Так, речь идет о начислении 13-й пенсии, по аналогии с 13-й зарплатой. Но если дополнительную получку людям дают не каждый год, то пенсию собираются сделать обязательной. Это — дополнительная мера поддержки пожилых.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — цитирует авторов инициативы сайт sib.fm.