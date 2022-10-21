Денег будет больше: двойную пенсию обещают россиянам в декабре

Депутаты Госдумы, представляющие партию «Справедливая Россия – За правду», задались целью повысить благосостояние самой незащищенной категории россиян — пожилых людей. Им подготовили выплату еще одной пенсии.
Так, речь идет о начислении 13-й пенсии, по аналогии с 13-й зарплатой. Но если дополнительную получку людям дают не каждый год, то пенсию собираются сделать обязательной. Это — дополнительная мера поддержки пожилых.
«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — цитирует авторов инициативы сайт sib.fm.