Ближе затмение — больше пострадавших: Василиса Володина показала на примерах, что бывает с людьми в это особое время

Астролог Василиса Володина неоднократно предупреждала, что время в канун «коридора затмений» — непростое. Как и сами астроявления — с 23 октября по 10 ноября пройдет два затмения подряд, сначала солнечное, затем лунное. И в преддверие «коридора» Володина советовала затаиться — то есть не высовываться и никак не привлекать к себе внимания.

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В своем Telegram-канале Володина привела примеры из жизни известных людей, которые не следовали совету Василисы. Их кейсы наглядно демонстрируют, что бывает в опасное время «коридора затмений».

«Чем ближе к затмению, тем больше в новостях персон, которые «пострадали» по его инициативе. Например, губернатор красноярского края Александр Усс (3.11.1954), у которого сегодня в Италии арестован сын по политическим мотивам — в его гороскопе ближайшее затмение в градусе Меркурия и в квадрате с Луной — большие непредсказуемые события с сыном. Буквально», — рассказала астролог.

Также Володина в пример привела историю отмены Канье Уэста. В канун «коридора» у рэпера разорван контракт с Balenciaga, удалены статьи с сайтов, изъяты из продажи кроссовки.