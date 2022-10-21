«А чем министерство руководило?»: Стас Садальский порадовался закрытию Ростуризма

Владимир Путин 20 октября распорядился упразднить Ростуризм, а его функции передать Министерству экономического развития. Актер Станислав Садальский порадовался этой новости и назвал решение нужным и взвешенным. Потому что не понимал, для чего нужно ведомство.

«Даже стесняюсь спросить, а чем министерство Ростуризма руководило, если все турфирмы частные. Самим собой что ли за госденьги, и сколько еще таких сам-собой руководителей», - написал артист. И порассуждал: «Хотя у нас, как обычно, сокращают для того, чтобы породить новых, в еще большем количестве!».