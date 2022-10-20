Туристы, ликуйте! Сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ отменили

Летом отменили сдачу ПЦР-тест для тех, кто попадает в Россию наземным путем. А вот тем туристам, которые летали на самолетах в Турцию, Египет и другие страны, приходилось по прилете домой сдавать ПЦР-тесты, так как не у всех были сертификаты о вакцинации.

Теперь Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.