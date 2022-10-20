Туристы, ликуйте! Сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ отменили

Медик

Фото: Global Look Press

Роспотребнадзор сделал соответствующее постановление. Оно также предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию России.

Путешествия стали частью жизни многих граждан России. Однако когда началась пандемия, многие страны закрыли границы. И хоть пик эпидемии был пройден и многие ограничения в этом году сняли, включая ношение защитных масок, для тех, кто прилетал в страну из-за границы, нужно было сдавать ПЦР-тест. Но это при условии, что человек не был привит от ковида.

Летом отменили сдачу ПЦР-тест для тех, кто попадает в Россию наземным путем. А вот тем туристам, которые летали на самолетах в Турцию, Египет и другие страны, приходилось по прилете домой сдавать ПЦР-тесты, так как не у всех были сертификаты о вакцинации.

Теперь Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документ предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Он упраздняет и предписание для работодателей обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.

Документ расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу РФ, пишет ТАСС.

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