Туристы, ликуйте! Сдачу ПЦР-теста на ковид для прибывающих непривитых граждан РФ отменили

Путешествия стали частью жизни многих граждан России. Однако когда началась пандемия, многие страны закрыли границы. И хоть пик эпидемии был пройден и многие ограничения в этом году сняли, включая ношение защитных масок, для тех, кто прилетал в страну из-за границы, нужно было сдавать ПЦР-тест. Но это при условии, что человек не был привит от ковида.
Летом отменили сдачу ПЦР-тест для тех, кто попадает в Россию наземным путем. А вот тем туристам, которые летали на самолетах в Турцию, Египет и другие страны, приходилось по прилете домой сдавать ПЦР-тесты, так как не у всех были сертификаты о вакцинации.
Теперь Роспотребнадзор с 21 октября отменяет сдачу ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за рубежа. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой размещено в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Также документ предусматривает для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимость лишь заполнить анкету пребывающего на территорию РФ. Он упраздняет и предписание для работодателей обеспечить информирование сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов.
Документ расширяет практику выборочного тестирования на ковид не только на аэропорты, но и на все пункты пропуска через государственную границу РФ, пишет ТАСС.