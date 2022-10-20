«Готовьте денежки»: в Турции появится новый налог для туристов

С 1 января 2023 года в Турции вступит в силу налог на проживание. В четверг, 20 октября, было опубликовано соответствующее заявление, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

К слову, закон о налоге на проживание был принят еще в 2019 году. Но его внедрение было отложено из-за пандемии. Теперь турецкие власти решили, что ситуация нормализовалась. Официально налог начнут взимать с 1 января 2023 года.

Под действие налога на проживание в размере 2% попадают все объекты размещения: гостиницы, мотели, дачные поселки, пансионаты, апарт-отели, термальные комплексы, гостевые дома.

Им будут облагать как размещение, так и все другие услуги, которые продаются вместе с ним. Это питание и напитки, пользование бассейном, термальным комплексом. Исключением станут лишь SPA-зоны и бассейны в случае обслуживания тех, кто не проживает в гостинице. Они не будут платить налог.

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Однако из заявления непонятно, как именно будут платить налог на проживание путешественники, которые приезжают на турецкие курорты по путевкам.

Как полагает вице-президент АТОР Артур Мурадян, для пакетных туров, скорее всего, цена уже будет заложена в предложение. Проще говоря, будет взиматься с туриста просто при приобретении путевки.

«Если же путешественник сам бронирует отель, то оплачивать налог он будет отдельно, на стойке ресепшн», - отметил Мурадян.

При этом он выразил сомнения в том, что турецкие гостиницы, в том числе, премиальные, возьмут на себя дополнительно расходы, связанные с новым налогом.