Анна Большова может избежать наказания за смертельное ДТП: названо условие

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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Позже появились слухи, что женщина могла скончаться от травм, полученных до аварии. По словам инсайдеров, незадолго до ДТП Соколову сильно избил и бросил на дороге сожитель.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro известный адвокат Юрий Шель рассказал, сможет ли актриса избежать наказания за происшествие. По его словам, такой вариант возможен только в случае, если Большова наехала на уже мертвую женщину.

«Если будет проведена патологоанатомическая экспертиза трупа и будет установлено, что смерть потерпевшей наступила до ДТП, и она переехала труп, то там ответственности нет никакой», — объяснил юрист.

В случае же, если Анна сбила еще живую женщину, ее признают виновной.