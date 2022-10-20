Анна Большова может избежать наказания за смертельное ДТП: названо условие

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Позже появились слухи, что женщина могла скончаться от травм, полученных до аварии. По словам инсайдеров, незадолго до ДТП Соколову сильно избил и бросил на дороге сожитель.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro известный адвокат Юрий Шель рассказал, сможет ли актриса избежать наказания за происшествие. По его словам, такой вариант возможен только в случае, если Большова наехала на уже мертвую женщину.
«Если будет проведена патологоанатомическая экспертиза трупа и будет установлено, что смерть потерпевшей наступила до ДТП, и она переехала труп, то там ответственности нет никакой», — объяснил юрист.
В случае же, если Анна сбила еще живую женщину, ее признают виновной.
«Даже если муж ее побил, но причина смерти наступила от наезда, будет виновата Анна. Будет рассматриваться ее причастность к этому. То, что женщину бросили на неосвещенной дороге избитую, не влияет ни на что.
Действия мужа будут квалифицироваться отдельно: оставление в опасности, либо причинение тяжкого вреда здоровью. Если будет установлено, что были повреждения, не связанные с ДТП», — высказался Шель.