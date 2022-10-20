Анне Большовой грозит пять лет тюрьмы за смертельное ДТП

14 октября в деревне Грачевка (Калужская область) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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В момент происшествия артистка была трезва. Она не покинула место трагедии, которая произошла в темноте, и сразу вызвала скорую помощь.

Несмотря на это, за ДТП со смертельным исходом звезде Ленкома может грозить суровое наказание. По словам адвоката Геннадия Нефедовского, такое деяние рассматривается как «повлекшее по неосторожности смерть человека».