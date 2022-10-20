Сама вызвала скорую: как Большова повела себя после смертельного ДТП

14 октября в Калужской области (деревня Грачевка) произошло смертельное ДТП. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).

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Актриса не оставила место происшествия и сразу вызвала скорую помощь. К сожалению, женщина скончалась до приезда медиков. В результате аварии она получила переломы ног и ключицы. Смерть наступила из-за сильной потери крови и болевого шока.

По данным Telegram-канала «НеМалахов», в момент аварии, которая произошла в темноте, Большова была трезва. Соколова находилась с состоянии алкогольного опьянения.

После трагедии Анна как ни в чем не бывало продолжила ходить на работу в театр Ленком. Она перестала выходить на связь после того, как новость о происшествии попала в СМИ.