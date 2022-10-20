Минтруд озвучил предварительный размер прожиточного минимума в 2024 году

В начале 2022 года размер прожиточного минимума на душу населения составлял 12 654 рубля. А с 1 июня он был увеличен на 10% и сейчас составляет 13 919 рублей.

Ранее сообщалось, что минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году до 23 313 рублей. А пенсии неработающих граждан проиндексируют в следующем году выше уровня инфляции.

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