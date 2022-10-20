Воспитывала двоих: с кем остались дети женщины, погибшей в ДТП с Большовой

Муж Соколовой пока не выходил на связь. Как сообщил Telegram-канал Shot, именно он оставил Олесю на дороге, где произошло роковое ДТП.

В момент аварии женщина была сильно пьяна. В ее крови обнаружили четыре промилле алкоголя, что соответствует приблизительно четырнадцати банкам пива.

Известно, что в день трагедии Соколова приехала в Грачевку в гости к сестрам. Большова оказалась там, поскольку купила в деревне дом с прудом.