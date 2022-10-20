Воспитывала двоих: с кем остались дети женщины, погибшей в ДТП с Большовой

14 октября в Калужской области (деревня Грачевка) произошла страшная авария. Анна Большова насмерть сбила 31-летнюю местную жительницу Олесю Соколову (по другим данным, Борисенко).
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По информации Life, у женщины остались двое детей. Сейчас их забрали к себе родственники.
Муж Соколовой пока не выходил на связь. Как сообщил Telegram-канал Shot, именно он оставил Олесю на дороге, где произошло роковое ДТП.
В момент аварии женщина была сильно пьяна. В ее крови обнаружили четыре промилле алкоголя, что соответствует приблизительно четырнадцати банкам пива.
Известно, что в день трагедии Соколова приехала в Грачевку в гости к сестрам. Большова оказалась там, поскольку купила в деревне дом с прудом.