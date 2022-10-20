Кратер размером с Садовое кольцо: ученый спрогнозировал последствия падения астероида на Москву

В 2029 году рядом с Землей должен будет пролететь астероид Апофис.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов в своем интервью предположил, что было бы, если такой объект упал бы в центр Москвы.

«Это тело порядка 300 метров. По нашим расчетам, если представить, что удар придется в центр Москвы, то будет образован кратер размером с площадь внутри Садового кольца, где окажется вся историческая часть Москвы. Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной», — рассказал ученый «Газете.ru». «Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами. Разрушения, подобные тем, которые вызвал Челябинский метеорит, будут наблюдаться во всем Центральном округе России».

Он добавил, что при подобном развитии событий связь будет нарушена на всей территории Европы, и по всему миру еще несколько лет будут наблюдаться аномальные погодные явления.