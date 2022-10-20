Кратер размером с Садовое кольцо: ученый спрогнозировал последствия падения астероида на Москву

В 2029 году рядом с Землей должен будет пролететь астероид Апофис.
Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов в своем интервью предположил, что было бы, если такой объект упал бы в центр Москвы.
«Это тело порядка 300 метров. По нашим расчетам, если представить, что удар придется в центр Москвы, то будет образован кратер размером с площадь внутри Садового кольца, где окажется вся историческая часть Москвы. Практически все живое внутри МКАД будет убито ударной волной», — рассказал ученый «Газете.ru».
«Вся территория Московской области будет охвачена массовыми пожарами. Разрушения, подобные тем, которые вызвал Челябинский метеорит, будут наблюдаться во всем Центральном округе России».
Он добавил, что при подобном развитии событий связь будет нарушена на всей территории Европы, и по всему миру еще несколько лет будут наблюдаться аномальные погодные явления.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам Шувалова, с момента падения Тунгусского метеорита, около ста лет назад, человеческие технологии никак особо не продвинулись в обнаружении и предотвращении подобных катастроф.
«Такие космические тела слишком малы, чтобы их наблюдать на больших расстояниях, а околоземное пространство они пролетают за несколько минут, — отметил ученый. — Сейчас астрономы более или менее знают астероиды размером в километр и больше. Более-менее понятны их орбиты. Но вот что касается небольших астероидов вроде того, который вызвал Тунгусскую катастрофу (50–100 метров), — то такие тела неизвестны. Их очень много, их трудно найти в силу небольшого размера, поэтому прилет такого тела будет неожиданностью».
По его словам, космические тела пролетают атмосферу за несколько секунд. За это время с ними ничего нельзя сделать.