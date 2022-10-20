Во «Вкусно — и точка» подорожали бургеры

С 20 октября в сети ресторанов «Вкусно — и точка» произошло подорожание. Всего шести позиций в меню из трехсот, говорят в пресс-службе общепита, но все же. Причина — повышение себестоимости продуктов.
Если конкретно, подорожают бургеры, примерно на 5–10%. Зато сэндвичи в этих ресторанах остаются дешевле, чем у конкурентов, заявили в компании.
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Напомним, «Вкусно — и точка» является ребрендированной версией McDonald's. Весной 2022 года американская сеть ресторанов быстрого питания свернула свой бизнес в РФ и продала свои точки общепита российскому предпринимателю. Ассортимент блюд остался практически тот же.
По материалам РИА Новости.