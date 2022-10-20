Названы самые востребованные направления для путешествий россиян осенью

Россияне продолжают путешествовать, хоть и билеты в сентябре подскочили в стоимости. Однако теперь цены вернулись на прежние позиции. Отправится за границу могут не все. Италия изменила порядок получения виз, как и Германия. Однако отправиться в Турцию и Египет можно по обычным путевкам, как и раньше.
Эксперты выявили самые популярные направления, куда отправляются россияне это осенью. Билеты на самолет в Москву искали 18% на сервисе OneTwoTrip. На втором месте Санкт-Петербург с долей 13,5%, на третьем Сочи — 11%.
Также в топ-10 популярных городов вошли:
- Минеральные Воды,
- Калининград,
- Казань,
- Екатеринбург,
- Уфа,
- Махачкала,
- Новосибирск.
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Среди зарубежных стран также есть популярные направления:
- Турция,
- Узбекистан,
- Таиланд,
- Таджикистан,
- Казахстан,
- Киргизия,
- Армения.
По материалам Газета.Ru.