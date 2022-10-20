Названы самые востребованные направления для путешествий россиян осенью

Россияне продолжают путешествовать, хоть и билеты в сентябре подскочили в стоимости. Однако теперь цены вернулись на прежние позиции. Отправится за границу могут не все. Италия изменила порядок получения виз, как и Германия. Однако отправиться в Турцию и Египет можно по обычным путевкам, как и раньше.