Названы самые востребованные направления для путешествий россиян осенью

Самолет

Самолет. Фото: Global Look Press

Россияне чаще всего искали авиабилеты в Москву на ноябрь.

Россияне продолжают путешествовать, хоть и билеты в сентябре подскочили в стоимости. Однако теперь цены вернулись на прежние позиции. Отправится за границу могут не все. Италия изменила порядок получения виз, как и Германия. Однако отправиться в Турцию и Египет можно по обычным путевкам, как и раньше.

Эксперты выявили самые популярные направления, куда отправляются россияне это осенью. Билеты на самолет в Москву искали 18% на сервисе OneTwoTrip. На втором месте Санкт-Петербург с долей 13,5%, на третьем Сочи — 11%.

Также в топ-10 популярных городов вошли:

  • Минеральные Воды,
  • Калининград,
  • Казань,
  • Екатеринбург,
  • Уфа,
  • Махачкала,
  • Новосибирск.

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Среди зарубежных стран также есть популярные направления:

  • Турция,
  • Узбекистан,
  • Таиланд,
  • Таджикистан,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Армения.

По материалам Газета.Ru.

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