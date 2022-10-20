Как помочь пострадавшим от падения самолета в Ейске

«Моя родная бабушка Коломейцева Любовь Петровна до сих пор находится в реанимации в Краснодаре в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ. Она жила в квартире 92 в третьем подъезде. Квартира сгорела, хотела бы попросить помочь со сбором средств. Денег на восстановление квартиры и дальнейшее лечение бабушки не хватает», — пишет девушка Анна.

«Нужна адресная материальная помощь семье Холод. Погибли муж, мать, ребенок пяти лет в реанимации в тяжелом состоянии, второй ребенок, мальчик девяти лет, не пострадал (физически). Сейчас стало хуже малышке, ей нужно ехать в Краснодар», — пишет родственница пострадавших, Наталья.

«Сгорела квартира моих родителей, где все мы проживали. Шесть человек остались без жилья», — пишет Анжелика Льдокова.

И таких историй немало. Желающих помочь реальным людям, оказавшимся в беде, просят откликаться на просьбы, размещенные в ейском Telegram-канале.

Вот некоторые из них: