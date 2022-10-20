Как помочь пострадавшим от падения самолета в Ейске

В результате падения военного самолета в Ейске 17 октября пострадал многоэтажный жилой дом, несколько квартир полностью сгорело. Теперь местные жители собирают помощь для пострадавших людей, оставшихся без жилья. Просьбы о помощи публикуются в городском Telegram-канале с указанием сгоревших квартир, номеров телефонов и карт для перевода средств.
«Моя родная бабушка Коломейцева Любовь Петровна до сих пор находится в реанимации в Краснодаре в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ. Она жила в квартире 92 в третьем подъезде. Квартира сгорела, хотела бы попросить помочь со сбором средств. Денег на восстановление квартиры и дальнейшее лечение бабушки не хватает», — пишет девушка Анна.
«Нужна адресная материальная помощь семье Холод. Погибли муж, мать, ребенок пяти лет в реанимации в тяжелом состоянии, второй ребенок, мальчик девяти лет, не пострадал (физически). Сейчас стало хуже малышке, ей нужно ехать в Краснодар», — пишет родственница пострадавших, Наталья.
«Сгорела квартира моих родителей, где все мы проживали. Шесть человек остались без жилья», — пишет Анжелика Льдокова.
И таких историй немало. Желающих помочь реальным людям, оказавшимся в беде, просят откликаться на просьбы, размещенные в ейском Telegram-канале.
Вот некоторые из них:
- Вячеслав Игоревич Лыков, карта 4276 3000 5596 2297, телефон +7 918 261-24-85;
- Наталья Дмитриевна Токарева, карта 4276 1609 7869 9800, телефон (привязан к карте) +7 905 401-45-25;
- Анжелика Льдокова, карта 2202 2032 8731 7418, телефон +7 962 875-70-75;
- Любовь Петровна Коломейцева - ее внучка Анна, карта 4276 3000 6810 7591, телефон (привязан к карте) +7 989 123-57-77;
- Наталья Александрона Холод, телефон (привязан к карте) +7 952 843-87-74.