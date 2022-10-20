Уже с 21 октября: россияне имеют право на единоразовые 50 тысяч рублей от государства

Россияне имеют право рассчитывать на помощь от государства. Законодательно установлено, что граждане могут обратиться за деньгами, и сделать это можно уже с 21 октября, сообщает PRIMPRESS.

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Денежная выплата установлена на региональном уровне и носит единоразовый характер, что-то вроде материальной помощи. Руководители многих субъектов страны оказывают поддержку жителям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Например, в Подмосковье выплаты осуществляются в размере 50 тысяч рублей.

За деньгами могут обратиться люди, оставшиеся без работы или имеющие проблемы со здоровьем. Для получения поддержки нужно подать заявление одному из депутатов региона, после чего его рассмотрит в течение 15 дней специальная комиссия. Те, кто озаботился этим ранее, уже с 21 октября начнут получать деньги.