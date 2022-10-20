Повышение будет рекордным! Государство скоро увеличит пенсии — дата известна

Ждать повышения пенсий российским получателям осталось недолго. И, что особенно приятно, грядущее увеличение выплат будет рекордным. Власти уже одобрили индексацию, она произойдет 1 января и коснется всех получателей страховых пенсий. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.
Размер повышения уже также известен — он составит 4,8%. В среднем пенсия вырастет на тысячу рублей, но окончательный размер прибавки носит индивидуальный характер. Как передает PRIMPRESS, это рекордное повышение, а глава Минтруда Антон Котяков пообещал, что средний размер пенсии после прибавки перевалит за 22 тысячи рублей.