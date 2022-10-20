Повышение будет рекордным! Государство скоро увеличит пенсии — дата известна

Ждать повышения пенсий российским получателям осталось недолго. И, что особенно приятно, грядущее увеличение выплат будет рекордным. Власти уже одобрили индексацию, она произойдет 1 января и коснется всех получателей страховых пенсий. Речь идет о пенсиях по старости, инвалидности и по потере кормильца.