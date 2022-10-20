Карманы лопнут от денег: названы знаки зодиака, которым повезет в финансах в 2023 году

Люди с нетерпением ждут следующего, 2023 года с надеждой на лучшее и позитивные перемены. Но представителям трех знаков зодиака в грядущие 12 месяцев будет везти больше всех. Астрологи рассказали, кто эти счастливчики и в чем проявится удача.

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Речь идет о финансовой сфере жизни. И деньги будут буквально сыпаться на Раков, Весов, Козерогов.

У Раков весь год обещает быть финансово стабильным. Денег будет хватать на все, единственное, что им следует принять во внимание, — это больше брать пример с успешных людей, чтобы уровень дохода рос вместе с полученным опытом.

Богатство Весов будет в 2023 году зависеть от лунных затмений. Это значит, что следить за статусом Луны представителям этого знака нужно обязательно. Также звезды не советуют менять работу в новом году, а лучше подыскать дополнительную подработку.

А Козерогам остается только позавидовать! Вот уж поистине год изобилия ждет этот трудолюбивый знак. Время благоприятно для увеличения капитала — весь год будет благоприятным для инвестиций, вложений в недвижимость. Также звезды советуют сменить работу и даже сферу деятельности, сообщает kp.ru.