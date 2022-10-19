«От Карелии до Костромы»: названы самые недорогие новогодние туры по России

К концу подходит октябрь, а, значит, не за горами предновогодняя суета и планирование зимних мини-каникул. По традиции, часть россиян улетает в теплые страны, чтобы под ярким солнышком встретить долгожданные праздники, а другие предпочитают отдыхать в родных краях. «Московский комсомолец» назвал самые популярные и недорогие туры по России, которые предлагают агентства.

Так, большинство всего туристов хотят провести праздники в Карелии. Поездка на троих человек на четыре дня и три ночи обойдется 59550 рублей. В сумму включен новогодний банкет с местной кухней и сказочное шоу.

На втором месте по популярности у россиян Великий Устюг. Туда можно отправиться на специальном поезде. Тур на две ночи стоит 26 тысяч рублей на одного человека (с отправлением из Москвы 23 декабря). Если ехать из Санкт-Петербурга на те же условия, но уже с отправлением 3 января, то выйдет от 31 тысяч рублей с человека. В стоимость включено трехразовое питание и развлекательная программа для детей и взрослых.

Третье направление - Кострома. Там, по легенде, родилась Снегурочка. Проживание в городе обойдется в 11900 рублей за ночь. Кроме этого, на новогодние праздники можно съездить в Саранск, где открылась резиденция Якшама Атя - это мордовская версия Деда Мороза. Проживание там в новогоднюю ночь стоит от 18990 рублей с человека. В программу также входит развлекательная часть и питание.

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Туроператоры также предупредили россиян о том, что планировать и бронировать свои поездки нужно начинать в самое ближайшее время. В противном случае, скоро грянет резкое подорожание туров даже в наименее популярные города великой и необъятной.