Пустят только обеспеченных: Италия разъяснила процесс выдачи туристических виз для россиян

В последнее время путешествовать россиянам стало проблематично. Некоторые страны закрыли свои границы: Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также Чехия. А вот другие страны ЕС усложнили получение виз. Так, Германия теперь требует выписки со счета европейского банка для оформления документов на получение шенгена.