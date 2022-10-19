Пустят только обеспеченных: Италия разъяснила процесс выдачи туристических виз для россиян

В последнее время путешествовать россиянам стало проблематично. Некоторые страны закрыли свои границы: Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также Чехия. А вот другие страны ЕС усложнили получение виз. Так, Германия теперь требует выписки со счета европейского банка для оформления документов на получение шенгена.
А вот Италия отказалась вводить такие требования. В диппредставительстве отметили, что вместо выписки из банка, работающего в странах-членах Евросоюза, Италии нужны четкие доказательства наличия достаточного количества денег у россиян для пребывания в стране и оплаты высоких расходов на авиабилеты.
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Отмечается, что банковские выписки путешественников проверяются на регулярной основе.
«При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению», — добавили в посольстве, пишут «РИА Новости».