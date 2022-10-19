Не только китайский: как знание восточных языков влияет на уровень зарплаты

С начала 2022 года в России значительно возрос спрос на изучение восточных языков: турецкого – на 100%, китайского – на 79%, арабского – на 41%. Эксперты подчеркивают: знание восточных языков может серьезно повлиять на уровень зарплаты. Между тем, доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки Восточного факультета СПбГУ Полина Рысакова утверждает, что китайским языком россияне активно интересуются на протяжении последних 10 лет:

«В год выпускается до тысячи человек, у которых в дипломе обозначен китайский. И это, уже не говоря о курсах и школах дополнительного образования для детей».

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Правда, ситуация с востребованностью китайского в последнее время изменилась.

«Вакансий, может быть, и много, но, посмотрев на динамику последних десяти лет, мы увидим, что предлагаемая зарплата резко сокращается. Прежде за счет китайского можно было попасть в более высокий зарплатный сегмент, а сейчас средний специалист по внешнеэкономической деятельности с китайским языком претендует на 50 тысяч рублей в месяц. Это не какие-то сумасшедшие деньги, которые оправдывают вложения в изучение языка», - приводит слова Рысаковой издание «РИАМО».

А вот знание арабского и турецкого, как поясняет эксперт, в последнее время является хорошим тоном: