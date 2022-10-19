Дети без него не могут: назван продукт, который может подорожать в ближайшее время

Девочка с самокатом

Девочка с самокатом. фото: Global Look Press

Минсельхоз предупредил о риске роста цен на этот товар.

Минсельхоз предупредил о риске подорожания продукта, который обожают все дети. Речь о сладких газированных напитков. Рост цены - это прямое следствие введения акцизов на газированные напитки.

Кроме этого, есть вероятность, что в России может сформироваться нелегальный рынок газировки.

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Между тем, российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доход от введения акцизов. Они оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодных поступлений.

Уточняется, что средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.

Госдума уже приняла поправки в Налоговый кодекс, а производители на этом фоне начали замораживать инвестиции.

По материалам РБК.

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