Дети без него не могут: назван продукт, который может подорожать в ближайшее время

Минсельхоз предупредил о риске подорожания продукта, который обожают все дети. Речь о сладких газированных напитков. Рост цены - это прямое следствие введения акцизов на газированные напитки.
Кроме этого, есть вероятность, что в России может сформироваться нелегальный рынок газировки.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Между тем, российский Минфин уже заложил в бюджет на 2023-2025 годы доход от введения акцизов. Они оцениваются в 35 миллиардов рублей ежегодных поступлений.
Уточняется, что средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом.
Госдума уже приняла поправки в Налоговый кодекс, а производители на этом фоне начали замораживать инвестиции.
По материалам РБК.