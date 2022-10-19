Дети без него не могут: назван продукт, который может подорожать в ближайшее время

Минсельхоз предупредил о риске подорожания продукта, который обожают все дети. Речь о сладких газированных напитков. Рост цены - это прямое следствие введения акцизов на газированные напитки.

Кроме этого, есть вероятность, что в России может сформироваться нелегальный рынок газировки.

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