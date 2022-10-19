Мало кто сможет заплатить: в 2023 году отдых в Турции станет еще дороже

СМИ со ссылкой на АТОР — Ассоциацию туроператоров России — сообщают, что в 2023 году отдых в Турции будет дороже, чем в 2022 году.

Отели уже начали заключать контракты с туроператорами на 2023 год. В них значатся новые цены, они будут выше в среднем на 15-20 процентов показателей этого года.

А в некоторых отелях отдых обойдется на 50 процентов дороже, чем в 2022 году. Причем, речь идет о показателях в иностранной валюте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Эксперты предвидят, что туристы в грядущем отпускном сезоне будут сокращать время пребывания на курортах Турции, чтобы сэкономить средства.

По материалам Lenta.ru.