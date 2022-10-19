Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии еще на год

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлит заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.

«Законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование», — сказано в пояснительной записке к документу.

Реализация этого законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Напомним, накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, идут на выплаты нынешним пенсионерам.

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