Стало известно, что произойдет с ценами на мясо в ближайшее время

Цены на мясо курицы сегодня снизились по сравнению с таким же периодом прошлого года, сказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По словам эксперта, единственный раз отмечался подъем цен на этот вид продукции — весной, в то время, когда против России ввели санкции. Но вскоре ситуация стабилизировалась, и цены снова снизились.
Как предполагает Юшин, опасаться в ближайшее время повышения стоимости куриного мяса не стоит. Кроме того, он подчеркнул, что более доступным стало мясо индейки, потому что выросло производство этой птицы.
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«Поэтому цены на индейку тоже становятся постепенно более доступными», — цитирует Сергея Юшина издание Аrgumenti.ru со ссылкой на радио Sputnik.