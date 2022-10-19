Стало известно, что произойдет с ценами на мясо в ближайшее время

Цены на мясо курицы сегодня снизились по сравнению с таким же периодом прошлого года, сказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По словам эксперта, единственный раз отмечался подъем цен на этот вид продукции — весной, в то время, когда против России ввели санкции. Но вскоре ситуация стабилизировалась, и цены снова снизились.