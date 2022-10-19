Не ешьте эту гадость! Роскачество составило черный список сметаны с химией и антибиотиками

Не прошла проверку и сметана «Домик в деревне». В ней нашли антибиотик хлортетрациклин. Он не запрещен для использования в продуктах согласно российскому законодательству, однако Роскачество проводит исследования по своим высоким стандартам и не допускает его содержание.