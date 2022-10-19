Не ешьте эту гадость! Роскачество составило черный список сметаны с химией и антибиотиками

В Роскачестве в очередной раз прошла проверка сметаны. Специалисты закупили и изучили продукты нескольких российских брендов.
Оказалось, что не все производители добросовестно соблюдают необходимые стандарты качества. Например, в продукции торговой марки «Благода» выявили недопустимую долю дрожжей, растительных жиров и антибиотика доксициклина (в следовых количествах).
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Не прошла проверку и сметана «Домик в деревне». В ней нашли антибиотик хлортетрациклин. Он не запрещен для использования в продуктах согласно российскому законодательству, однако Роскачество проводит исследования по своим высоким стандартам и не допускает его содержание.
По результатам исследования эксперты рекомендовали к покупке и употреблению продукцию четырех марок сметаны: «Пестравка», «Вологодское лето», «Ростагроэкспорт» и «36 копеек». Их показатели в Роскачестве посчитали идеальными по всем пунктам.
По материалам сайта gorodovoy.ru