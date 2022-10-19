Таких много: кто из пенсионеров получит по 7 тысяч рублей – подаем заявление

О пенсионерах, которые вынуждены содержать иждивенцев-школьников или студентов, позаботилось государство.

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Как сообщает Пенсионный фонд России, им полагается повышенная пенсия, для этого нужно обратиться с заявлением в госорган и важная льгота придет к ним на счет в виде существенной прибавки.

Выплата от государства может превысить 7 000 рублей. Деньги можно получать на банковскую карту.

ПФР уточняет, что льгота от государства положена максимум на троих детей. При этом, за одного и того же иждивенца прибавку к основной выплате получат сразу два родителя-пенсионера (или опекуна).

За одного ребенка государство выплатит 2 406 рублей. За троих - 7 220 рублей.

Источник: pfr.gov.ru