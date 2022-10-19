Зима придет в октябре: синоптики предупредили о резком похолодании

Синоптики Московского метеобюро предупредили о резком похолодании. 20 и 21 октября в столице России погода станет по-настоящему зимней.

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Днем в четверг и пятницу воздух прогреется всего до +5…+7 градусов. Это на полтора градуса холоднее, чем обычно в этот же период.

В последующее время жители области могут удивиться ночным холодам. 21 и 22 октября в Подмосковье температура в темное время суток опустится до -2 градусов, будут заморозки на почве.

Однако мороз продержится недолго, и уже в воскресенье 23 октября вновь потеплеет до +12 градусов, сообщают в Гидрометцентре России.