В ПФР пояснили, почему неработающим пенсионером быть выгодно — деньги не лишние

Иногда лучше уволиться с работы.

Иногда лучше уволиться с работы. Фото: Global Look Press

Крупная индексация ждет некоторых пожилых людей, которые отправились на заслуженный отдых.

Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам о том, что некоторой части населения положена хорошая индексация пенсии. Денежная прибавка выдается пожилым гражданам, которые уволились с работы.

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ПФР сообщил, что пенсионерам, прекратившим свою трудовую деятельность этим летом, уже в ноябре будет доступен перерасчет. Речь идет об индексации, которая связана с увольнением.

Фонд подчеркивает, что новое трудоустройство никак не повлияет на дальнейший размер пенсионных страховых выплат.

Источник: pfr.gov.ru

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