В ПФР пояснили, почему неработающим пенсионером быть выгодно — деньги не лишние

ПФР сообщил, что пенсионерам, прекратившим свою трудовую деятельность этим летом, уже в ноябре будет доступен перерасчет. Речь идет об индексации, которая связана с увольнением.

Фонд подчеркивает, что новое трудоустройство никак не повлияет на дальнейший размер пенсионных страховых выплат.

Источник: pfr.gov.ru