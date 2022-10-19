В ПФР пояснили, почему неработающим пенсионером быть выгодно — деньги не лишние

Пенсионный фонд РФ напомнил россиянам о том, что некоторой части населения положена хорошая индексация пенсии. Денежная прибавка выдается пожилым гражданам, которые уволились с работы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
ПФР сообщил, что пенсионерам, прекратившим свою трудовую деятельность этим летом, уже в ноябре будет доступен перерасчет. Речь идет об индексации, которая связана с увольнением.
Фонд подчеркивает, что новое трудоустройство никак не повлияет на дальнейший размер пенсионных страховых выплат.
Источник: pfr.gov.ru