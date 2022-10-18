Несет смерть: в США вывели новый штамм коронавируса с 80-ти процентной летальностью

Американские вирусологи разработали новый штамм коронавируса, который смертельно опасен.

Выведенный в лаборатории университета города Бостон вирус имеет 80-ти процентную летальность. Исследования уже были проведены на мышах.

Ученых тут же поспешили обвинить в том, что они проводят слишком опасный эксперимент. Те же заявляют, что всего лишь хотели ослабить уханьский штамм коронавируса.

Обеспокоенность общественности подобными экспериментами вполне оправданна. Ведь все прекрасно помнят, каким образом по планете распространялся коронавирус.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что проводить подобного рода эксперименты крайне нежелательно.

«Многие выдвинули претензию к исследователям, что, если такого рода опасный вирус попадет в окружающую среду, он может наделать много проблем. Это не значит, что будет новая пандемия», — уверен Николай Крючков.

По материалам BFM.RU