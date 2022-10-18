«Льет сильно»: Тишковец предупредил москвичей об аномалии дождей

В Москве и области можно наблюдать аномалию дождей. В регионе всего за несколько часов выпало 13 мм осадков, или 20% от месячной нормы. Об этом жителям столицы и области рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«Льет сильно. Данные отдельных частных метеостанций за 3 часа ненастья уже дают 13 мм осадков, что составляет около 20% от месячной нормы», — объяснил синоптик.

При этом Евгений Тишковец подчеркнул, что эти показатели получены не из официальных источников. Но вполне могут указывать на аномалию дождей в Москве и области. В течение всего дня в регионе наблюдается очень пасмурная, прохладная погода.

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