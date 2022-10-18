«Ей по силам»: Навка заявила, что Акатьева может выступать вместе с Трусовой и Валиевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Софья Акатьева уже готова составить серьезную конкуренцию более опытным спортсменкам. Таким, как Александра Трусова и Камила Валиева.

Акатьева в 15 лет дебютирует во взрослом фигурном катании. И вместе с Валиевой выступит на первом этапе серии Гран-при России.

«Когда-то же нужно начинать. Ей удачи, пускай борется. Все мы когда-то были юными. Ей по силам, я уверена», - рассказала Навка, передает РИА Новости.

Первый этап серии Гран-при России пройдет 22-23 октября. Софья Акатьева в прошлом сезоне одержала две победы на этапах юниорской серии Гран-при ISU.

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