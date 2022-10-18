Юрист рассказала об опасности временной регистрации посторонних в квартире

Временная регистрация постороннего человека в квартире может стать настоящей головной болью для собственника жилья. Об этом рассказала юрист Виктория Шакина.

Она напомнила, что временная регистрация имеет ограниченный срок действия — от 90 дней до 5 лет. В этом случае зарегистрированный не наделяется основными правами на жилье. Он не имеет права дарить, продавать квартиру. Но некоторые действия, нежелательные для владельца жилья, человек все же может совершить.

«Риск заключается в том, что временно зарегистрированный может без согласия владельца зарегистрировать в квартире своих несовершеннолетних детей. И если взрослых хозяин помещения вправе самостоятельно выписать, то с несовершеннолетними детьми это может быть непросто», — цитирует РИА Недвижимость слова Шакиной.

Юрист рассказала, что часто встречается такой вариант: родитель зарегистрирован временно, а ребенок — постоянно. Когда рождение малыша пришлось на временную регистрацию матери в квартире. В этом случае выписать ребенка будет возможно только через суд.

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