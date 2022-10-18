Москвичка перевела «звезде турецких сериалов» три миллиона рублей

Джан Яман. Фото: соцсети

Джан Яман. Фото: соцсети

Мошенник переписывался с женщиной от лица актера Джана Ямана.

Сейчас турецкие сериалы как никогда популярны в России. Актеры проектов становятся кумирами миллионов женщин. Увы, иногда этим пользуются мошенники.

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Из-за своей любви к романтичным турецким сериалам 40-летняя москвичка Маргарита Андреева лишилась трех миллионов рублей. Женщина перевела их злоумышленнику, который представился Джаном Яманом.

Все началось с того, что Маргарина наткнулась на Telegram-канал звезды. В этот же день ей написал сам «актер». 

После недельной переписки Джан попросил у поклонницы помощи, заявив, что у него заболела мама, и необходимы деньги на лечение. Свои финансовые сложности артист объяснил судами с партнером по бизнесу и заблокированными счетами.

Маргарита перевела новому знакомому 40 тысяч рублей. Через некоторое время он попросил у нее новую сумму, необходимую якобы для того, чтобы быстрее закончить судебное разбирательство. 

По иформации Telegram-канала 112, в общей сложности Андреева перевела мошеннику три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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