Мобильная связь в ближайшее время сильно подорожает: эксперты назвали печальные цифры

Финансовые эксперты дали неутешительный прогноз по стоимости мобильной связи в России на ближайшее время. Увы, но цена на услуги операторов значительно возрастет, а все из-за санкций, которые наложил на РФ Запад.
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Уже через несколько месяцев, в 2023 году, тарифы взлетят на 10–15%, такой прогноз дали сразу несколько специалистов, включая генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова.
Аналитики инвестхолдинга «Финам» и агентства «ТМТ консалтинг» придерживаются такого же мнения. Они уточнили, что цены операторы вынуждены повышать, поскольку компаниям нужно обновлять оборудование, и многое из этого важного списка попало под западные санкции.
Источник: Telecom Daily.