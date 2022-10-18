Мобильная связь в ближайшее время сильно подорожает: эксперты назвали печальные цифры

Финансовые эксперты дали неутешительный прогноз по стоимости мобильной связи в России на ближайшее время. Увы, но цена на услуги операторов значительно возрастет, а все из-за санкций, которые наложил на РФ Запад.

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