В Европе вырубят леса из-за проблем с отоплением

На фоне огромных скачков цен на все виды энергоносителей Евросоюз решил смягчить природоохранное законодательство и правила вырубки леса. Это позволит заготовить на предстоящую зиму дрова. Европейские страны, судя по всему, готовы потерять свои леса, сохраняя противостояние с Россией.
Эта тенденция, скорее всего, заставит Европу постепенно отходить все дальше от принятых экологических норм и от защиты природы.
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«Наблюдаем разворот в экологической и климатической политике ЕС. Растворился зеленый флер наших партнеров. Жизнь диктует свои правила.
Западные коллеги уже вернулись к углю, соорудили заборы на заповедных территориях, что негативно сказывается на миграции животных. Теперь уничтожение лесов», — приводит слова главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова издание Аrgumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.