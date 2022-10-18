В Европе вырубят леса из-за проблем с отоплением

На фоне огромных скачков цен на все виды энергоносителей Евросоюз решил смягчить природоохранное законодательство и правила вырубки леса. Это позволит заготовить на предстоящую зиму дрова. Европейские страны, судя по всему, готовы потерять свои леса, сохраняя противостояние с Россией.

Эта тенденция, скорее всего, заставит Европу постепенно отходить все дальше от принятых экологических норм и от защиты природы.