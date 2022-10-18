Люди панически снимают наличку: банки отказались принимать карты «Мир»

В числе банков, которые занесли нашу систему в черный список оказались такие организации, как «Компаньон», «Бакай банк» и «Доскредобанк». О своем решении банки написали на своих официальных интернет-ресурсах.

Банки не исключают, что такая мера может оказаться временной.