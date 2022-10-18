Люди панически снимают наличку: банки отказались принимать карты «Мир»

Стразу 3 банка Киргизии отказались принимать отечественные карты платежной системы «Мир». Люди, которые запланировали поездку в эту страну, панически бросились снимать наличку со своего счета, ведь иначе они рискуют оказаться в чужой стране вообще без денег.
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В числе банков, которые занесли нашу систему в черный список оказались такие организации, как «Компаньон», «Бакай банк» и «Доскредобанк». О своем решении банки написали на своих официальных интернет-ресурсах.
Банки не исключают, что такая мера может оказаться временной.