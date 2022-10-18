Шок! Подделки в 9 пачках из 10: эксперты составили черный список сливочного масла

Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» и лаборатория Росстандарта провели проверку сливочного масла. Для эксперимента специалисты закупили 10 образцов товара в магазинах города.
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В список вошло масло брендов: «365 дней», «Страна озер», «Бутербродов», «Баба Валя», «Внуковское»,«Крестьянское» (ООО «Спектр»), «РусМолоко», «Славянское», «Вологодские традиции» и Maito joki.
В первую очередь образцы проверили на массовую долю жира и влаги. Согласно ГОСТу, жирность должна быть не менее 82,5 процента, а доля влаги — не выше 16 процентов. Этот этап не прошла часть продуктов.
Результаты экспертизы Фото: «Общественный контроль»
Например, в масле «Бутербродов» массовая доля жира достигла лишь 72 процентов, а количество влаги в полтора раза превысило норму.
Далее все товары проверили на соответствие по вкусу, запаху и консистенции. На этом этапе «отвалился» продукт марки «Внуковское».
По информации spb.kp.ru, все проверки прошло лишь масло «365 дней». Что касается остальных товаров, в шести упаковках выявили поддельное масло, в двух — оказалась завышена жирность, а еще одна огорчила экспертов вкусом, запахом и консистенцией.