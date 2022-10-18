Шок! Подделки в 9 пачках из 10: эксперты составили черный список сливочного масла

Например, в масле «Бутербродов» массовая доля жира достигла лишь 72 процентов, а количество влаги в полтора раза превысило норму.

Далее все товары проверили на соответствие по вкусу, запаху и консистенции. На этом этапе «отвалился» продукт марки «Внуковское».

По информации spb.kp.ru, все проверки прошло лишь масло «365 дней». Что касается остальных товаров, в шести упаковках выявили поддельное масло, в двух — оказалась завышена жирность, а еще одна огорчила экспертов вкусом, запахом и консистенцией.