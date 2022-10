Уход создателей World of Tanks из РФ не повлиял на количество российских игроков в «танки»

Игровая компания Wargaming, выпустившая безусловный хит World of Tanks, весной 2022 года заявила об уходе из России и Белоруссии. Но ее военные симуляторы для наших игроков остались, только поменяли названия. 13 октября World of Tanks стал «Миром танков», World of Warships — «Миром кораблей», а World of Tanks: Blitz – Tanks Blitz.

По факту, Wargaming передала русскоязычные версии упомянутых игр российско-белорусской компании Lesta Games. Однако все эти пертурбации не повлияли на количество отечественных игроков. Они все так же активно «гоняют в танки».

«Ежедневная аудитория «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz сейчас 1,5 миллиона. Это почти сто процентов от базового показателя до переименования. Это и есть достижение, что потерь практически нет. Несмотря на все внешние события, удалось сохранить аудиторию», — цитирует ТАСС директора по продукту проекта Tanks Blitz Павла Степанова. «Общая аудитория «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz может составить более 40 миллионов человек. Аудитория вряд ли сильно изменилась, скорее, она разделилась. Tanks Blitz, «Мир танков», «Мир кораблей» — это российско-белорусские версии популярных игр и, по сути, новые продукты на игровом рынке. Игрокам пришлось выбирать, в какую игру они хотят играть. Большая часть российской и белорусской аудитории ожидаемо выбрали игры от компании Lesta Games. Таким образом, игроки выдали нам кредит доверия, который мы твердо намерены оправдать».

Ну что сказать? Танки санкций не боятся.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».