Только цифровой рубль: в России решено отказаться от бумажных денег

Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Пока инициатива только внедряется.

В России планируется крупная денежная реформа. Уже в начале 2023 года стартует ее первый этап, в рамках которого финансовые учреждения страны будут предлагать физлицам цифровые рубли вместо бумажных, сообщает портал akket.com.

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По данным сайта, это абсолютно новый тип валюты, который идентичен по своему значению и обычным безналичным деньгам, и наличным. Однако у электронных денег есть и свои преимущества: их нельзя заморозить или украсть.

 

Уже в конце 2023 года граждане смогут расплачиваться электронными деньгами за свои покупки или услуги. В 2024 году начнется процесс интеграции данной валюты на общероссийском уровне. До 2025 года планируется адаптировать всю отечественную экономику к электронной валюте.

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