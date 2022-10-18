Только цифровой рубль: в России решено отказаться от бумажных денег

В России планируется крупная денежная реформа. Уже в начале 2023 года стартует ее первый этап, в рамках которого финансовые учреждения страны будут предлагать физлицам цифровые рубли вместо бумажных, сообщает портал akket.com.
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По данным сайта, это абсолютно новый тип валюты, который идентичен по своему значению и обычным безналичным деньгам, и наличным. Однако у электронных денег есть и свои преимущества: их нельзя заморозить или украсть.
Уже в конце 2023 года граждане смогут расплачиваться электронными деньгами за свои покупки или услуги. В 2024 году начнется процесс интеграции данной валюты на общероссийском уровне. До 2025 года планируется адаптировать всю отечественную экономику к электронной валюте.