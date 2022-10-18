Сделка началась: Zara и Bershka вскоре вновь станут доступны для россиян

По данным сайта kommersant.ru, в процессе судебного разбирательства по иску торгового центра «Космопорт» в Самаре к компании «Зара СНГ» (дочерняя фирма Inditex) выяснилось, что группа компаний готовится передать свои активы третьим лицам.

Издание уточняет, что приобретателей коммерческой структуры в России не относят к «недружественным».