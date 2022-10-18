Сделка началась: Zara и Bershka вскоре вновь станут доступны для россиян

Zara

Zara. Фото: Global Look Press

В настоящее время ведутся переговоры заинтересованной стороны с группой компаний Inditex.

Группа компаний Inditex из Испании, которая включает бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие, намерена передать свой российский бизнес партнерам.

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По данным сайта kommersant.ru, в процессе судебного разбирательства по иску торгового центра «Космопорт» в Самаре к компании «Зара СНГ» (дочерняя фирма Inditex) выяснилось, что группа компаний готовится передать свои активы третьим лицам.

Издание уточняет, что приобретателей коммерческой структуры в России не относят к «недружественным».

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