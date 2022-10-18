Уже с 26 октября: правила начисления социальных пособий изменятся

Так, на «Мир» переходят с 26 октября еще пять категорий выплат от государства: это социальная помощь, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежегодная денежная выплата лицам, имеющим награду «Почетный донор России». Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Ранее , напомним, на «Мир» были переведены зарплаты госслужащих, стипендии и пенсии, пожизненное содержание судей, пособия по безработице, чернобыльские выплаты, все виды детских пособий, выплаты малоимущим.